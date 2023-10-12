Fransa'da Danıştay polislerin yaka kartlarındaki numaranın görünür olmasını istedi

Fransa'da Danıştay, hükümete polis ve jandarmaların kimliğinin tespit edilmesini sağlayan yaka kartlarındaki numaranın daha görünür olması için büyütülmesi talimatı verdi.

Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmaların yaka kartlarının üzerinde numaralarını bulundurma zorunluluğunu tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle 2 sendika ve 2 derneğin daha önce mahkemeye yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, Danıştay'ın İçişleri Bakanlığına güvenlik güçlerinin yaka kartlarındaki numaralarını bulundurma zorunluluğunu yerine getirmesi ve bu numaranın daha görünür kılınması talimatı verdiği kaydedildi.

Bu talimatları yerine getirebilmesi için İçişleri Bakanlığına 12 ay mühlet verildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin yaka kartlarındaki numaralarının özellikle gösterilerde belirgin olması için büyütülmesi istendi.

Güvenlik güçlerinin yaka kartlarındaki numara bir soruşturma kapsamında gerektiği takdirde, kimlik tespiti yapılmasını sağlıyor.

DANIŞTAY'A GÖRE FRANSIZ POLİSİ IRKSAL PROFİLLEME YAPIYOR

Danıştay, farklı dernek ve STK'lerin Fransız polisinin ırksal profilleme yapmayı durdurması talebiyle yaptığı başvuruyla ilgili kararını da açıkladı.

Polisin ırksal profilleme yaptığına ancak bunun "sistematik" olarak yapılmadığına işaret edilen açıklamada, polisin bu uygulamasına maruz kalanların ayrımcılığa uğradığı kaydedildi.