Fransa, Nijer'deki birliklerini çekmeye başladı

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer'deki askeri birliklerini hafta içinden itibaren çekmeye başladıklarını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada çekilmenin yıl sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Dünya 05.10.2023 10:53 Giriş: 05.10.2023 10:53

Güncelleme: 05.10.2023 10:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA