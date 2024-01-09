Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu

AFP'nin aktardığına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı başbakan olarak atadı.

Attal, ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Macron, Attal'ın enerjisine ve bağlılığına güvendiğini ifade etti. Macron'un mesajını Attal da paylaştı.

Cher @GabrielAttal , je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün istifa etmişti.

Attal ile birlikte 37 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da başbakanlık koltuğunun en önemli adayı olarak gösteriliyordu.

ATTAL KİMDİR?

'Macron Boy (Oğul Macron)' lakaplı Gabriel Attal, 16 Mart 1989’da Hauts-de-Seine’de doğdu. Genç yaşta siyasete atılan Attal 2014’te Sosyalist Parti listesinden Vanves Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Daha sonra Sosyalist Parti'den ayrılan Attal Emmanuel Macron ile hareket etti ve 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'u destekledi. La République en marche (LREM) adını alan En marche Hareketi’ne katıldı.

Attal, Macron 2017’de cumhurbaşkanlığına aday olmaya karar verdiğinde kendisini destekleyen isimlerden biriydi.Jean Castex hükümetinde iki sene sözcü olarak görev yapan Attal, daha sonra Eğitim Bakanı olarak atandı.