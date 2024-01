Fransa'nın yeni başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu

AFP'nin aktardığına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı başbakan olarak atadı.

Attal, ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Macron, Attal'ın enerjisine ve bağlılığına güvendiğini ifade etti. Macron'un mesajını Attal da paylaştı.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.