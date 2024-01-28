Fransa, UNRWA’ya yardımları askıya aldı

Fransa, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA’ya yapılması planlanan finansal yardımları askıya aldığını duyurdu.

Fransa, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA’ya yapılması planlanan finansal yardımları askıya aldığını duyurdu.

Bir ülke daha çalışanlarının İsrail ve Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yönelik yardımları askıya aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, iddiaları "son derece ciddi" olarak nitelendirerek, UNRWA'ya yönelik yardımların askıya alındığını bildirdi. Bakanlık, "Fransa 2024'ün ilk yarısı için yeni bir ödeme planlamadı ve eylem zamanı geldiğinde Birleşmiş Milletler ve ana bağışçılarla birlikte karar verecek" ifadelerini kullandı.

Dün ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Avustralya, Finlandiya ve İsviçre, iddialar üzerine UNRWA’ya yönelik yardımların askıya alındığını açıklamıştı.