Guterres, UNRWA'ya desteği kesen ülkelere kararlarından dönme çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

Guterres, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki sivillerin yaşamlarını sürdürebilmesi için UNRWA'nın yardımlarına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Guterres, bu iddiaların ardından UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süreyle durdurma kararı alan bazı ülkelere bu karardan geri dönmeleri çağrısında bulundu.