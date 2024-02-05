Fransız oyuncudan Galatasaray itirafı!

Buse İlkin YERLİ

Galatasaray’dan Bayern Münih’e giden Fransız savunma oyuncusu, Mönchengladbach karşılaşmasının 62. dakikasında oyuna girdi ve Alman devinde ilk maçına çıktı.

Maç sonrası Sacha Boey, Telefoot’a verdiği röportajda "Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye’de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak” dedi. Boey, Bayern Münih’in, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu da belirterek “Bayern Münih şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor" dedi.