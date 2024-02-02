Aslan transferde ilk hamlesini yaptı

Galatasaray ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Sacha Boey’i 30 milyon avro rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih’e yollayan sarı-kırmızılı ekip o bölgeyi Serge Aurier’yle güçlendirdi.

Yunis ALAÇAM

Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sacha Boey’in Bayern Münih’e transfer olmasının ardından önceliği sağ bek pozisyonuna veren sarı-kırmızılı ekip Nottingham Forest’tan Serge Aurier ile anlaşma sağladı.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Galatasaray’a bonservisiyle transfer olacak. Resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon Nottingham Forest’ta 13 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

LİSTE TELAŞI

Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray’ın bugün UEFA’ya yeni oyuncu listesini bildirmesi gerekiyor. Cumartesi gününden itibaren yapılacak transferler, Avrupa’da forma giyemeyecek. Bu yüzden kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başta Erden Timur olmak üzere yöneticilerin gece yarılarından sabah saatlerine kadar telefon trafiğine devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Sarı-Kırmızılı ekip, sol bek transferinde Karagümrük’ten Levent Mercan’ın görüşmelerinde de büyük mesafe kaydetti. Karagümrük ile pazarlıklar son aşamada.

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GALATASARAY LİGDE ZORLU SAMSUN VİRAJINDA

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yapılacak maç, saat 20.00’de başlayacak. Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe’nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor. Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.