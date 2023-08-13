Fred resmen Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli takım, Manchester United’dan Frederico Rodrigues de Paula Santos'u 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedeliyle resmen kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Manchester United’dan Fred’i 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedel ve 5 yıllık anlaşma ile kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Fred'in bonservisi için Manchester United Kulübüne 9 milyon 743 bin 589 avro bonservis bedelinin 4 sene içinde 8 eşit taksitte ödeneceği belirtildi.

Takımın, KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."