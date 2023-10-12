Freni patlayan vinç durmayınca araçtan atladılar: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde freni patlayan vinç durmayınca iddiaya göre sürücü ile yanındaki yolcuk araçtan atladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde freni patlayan vinç durmayınca iddiaya göre sürücü ile yanındaki yolcuk araçtan atladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Balya karayolu üzerinde seyir halinde olan 10 TD 049 plakalı Hakan Ç. (35) idaresindeki vinç, freni patlaması sonucu yoldan çıktı. İddiaya göre, sürücünün aracın durmadığını fark etmesi sonucunda yanında yolcu olarak bulunan Yılmaz Çetin (48) ile birlikte araçtan atlayarak kendilerini dışarı attı.

Araç sürücüsü kazada yaralanırken, Yılmaz Çetin (48) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde olay inceleme ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Yılmaz Çetin (48) kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.