Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Füruzan yaşamını yitirdi

Yazar Füruzan, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Füruzan'ın ölüm haberini şair Elif Sofya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kültür Sanat
  • 11.02.2024 12:31
  • Giriş: 11.02.2024 12:31
  • Güncelleme: 11.02.2024 13:24
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Füruzan yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Elif Sofya (X)

Şair Elif Sofya, yazar Füruzan'ın (doğum adı: Feruze Çerçi) hayatını kaybettiğini duyurdu.

29 Ekim 1939'da İstanbul'da doğan Füruzan, ilk kitabı Parasız Yatılı’yla 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanmıştı.

Fürüzan'ın öyküleri Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi dillere çevrildi.

Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandığı Parasız Yatılı Elif Deniz- Pierre Vincent çevirisiyle (Pensionnaire d’état, Bleu autour yayınevi) 2010’da Fransa’da yayımlandı. 

Şair Elif Sofya, Füruzan'ın ölüm haberini "Füruzan sonsuzluğa gitti" ifadesi ile duyurdu. 

Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan ilk kadın yazar Füruzan kimdir?
Sevin
Sevin Okyay
BirGün'e Abone Ol