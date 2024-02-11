Füruzan yaşamını yitirdi
Yazar Füruzan, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Füruzan'ın ölüm haberini şair Elif Sofya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Şair Elif Sofya, yazar Füruzan'ın (doğum adı: Feruze Çerçi) hayatını kaybettiğini duyurdu.
29 Ekim 1939'da İstanbul'da doğan Füruzan, ilk kitabı Parasız Yatılı’yla 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanmıştı.
Fürüzan'ın öyküleri Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça gibi dillere çevrildi.
Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandığı Parasız Yatılı Elif Deniz- Pierre Vincent çevirisiyle (Pensionnaire d’état, Bleu autour yayınevi) 2010’da Fransa’da yayımlandı.
Füruzan sonsuzluğa gitti. pic.twitter.com/VcuPRsT1NZ— elif sofya (@elifsofya) February 11, 2024
Şair Elif Sofya, Füruzan'ın ölüm haberini "Füruzan sonsuzluğa gitti" ifadesi ile duyurdu.