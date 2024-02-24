Futbolda Ağar gölgesi

Mehmet Ağar’ın Eyüpspor’a ziyareti ülke futbolundaki birçok şaibeyi yeniden gündeme getirdi. Futbol dünyasına ‘yatırımcı’ olarak giren ve hakkında birçok usulsüzlük iddiası bulunan isimlerin arkasından hep Ağar’ın ismi çıkıyor.

Eren TUTEL

Adı birçok faili meçhule karışan ve ülkenin en karanlık dönemlerinin mimarlarından eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, önceki gün Eyüpspor’u ziyaret etti. Ziyaret sırasında kulübün teknik direktörü Arda Turan’la oldukça samimi pozlar veren Ağar’ın özellikle son 30 yılda ülke futbolunun üzerindeki etkisi inkâr edilemez bir boyutta.

Ağar’ın futbolla ilişkisi Fatih Terim’le beraber başlıyor. 90’lı yılların ortasında iki yakın arkadaş kariyer zirvelerini beraber yaşadı. Terim ile olan dostluğu sayesinde futbol üzerinde hatırı sayılır bir isim haline gelen Mehmet Ağar, bambaşka bir jenerasyonun figürü olan Arda Turan’la da aynı ilişkileri kurdu. Öyle ki Ağar hapishanedeyken ziyaretini esirgemeyen Arda Turan, 2018’de Terim ile arası bozukken Ağar tarafından Fatih Terim ile barıştırılmaya dahi çalışıldı. Bu çaba o dönem çeşitli medya organlarına da yansıdı.

Mehmet Ağar’ın ziyarette bulunduğu Eyüpspor 1. Lig’in en bütçeli takımı.

KİM BU OKTAY ERCAN?

Yukarıda bilgiler defalarca kamuoyunun gündemine geldi ancak Mehmet Ağar’ın futbol üzerinden yeniden gündeme gelmesi pek de sürpriz değil. Türkiye’de futbol özellikle son 2-3 yıldır ciddi ithamlar altında ve ithamların birçoğunun altında Mehmet Ağar’ın gölgesi fazlasıyla hissedilebilir. Küçük bir örnek dün Ağar’la beraber Eyüpspor’u ziyaret eden Oktay Ercan futbol üzerinde oldukça aktif. 2019 yılında Belçika ekibi Westerlo’yu satın alan Ercan, bir zamanlar ismi Olgun Peker olan Olgun Aydın’la olan yakın ilişkileri sayesinde Balkan kulüpleri üzerinde de etkili. Ercan’ın CV’si de bir hayli etkileyici.

Dünya Türk İş Konseyi’nde yer alan bilgilere göre 1968 yılında Bolu’da doğan Ercan, 1990 yılında tekstil işine başlıyor, 1993’te ise kendi işini kuruyor. 1999’da Türkiye’deki ilk çadır fabrikasını açan Oktay Ercan, Kızılay için 30 bin çadır üretimi yapmış. Tekstilcilikle başlayan serüveni ise 2000’li yılların başında bambaşka bir boyuta evriliyor. 2001 yılında Sudan Ordusu’nun tüm ihtiyaçlarını imal eden ve yurtdışından karşılayan Sur Military Clothing Factory şirketini kuruyor. Sudan’da 2019 yılındaki darbeyle iktidardan indirilen Ömer el-Beşir ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen Oktay Ercan, Arap ve Müslüman İş Odaları Federasyonu Başkanı görevini de sürdürüyor. Ercan Nijer ve Nijerya ordusuyla da iş yapıyor. Kamu ihaleleri de aldığı iddia edilen Oktay Ercan, AKP döneminde servetine servet katan isimlerden.

‘PELERİNSİZ KAHRAMAN’

Ercan’ın yanı sıra Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya da ülke futbolunun en tartışmalı figürlerinden biri. Özkaya, kâğıt üzerinde sadece Eyüpspor’un başkanı, Galatasaray’ın ise yönetim kurulu üyesi. Ancak Özkaya’nın Pendikspor ve Tuzlaspor ile de resmi olmayan bağları olduğu iddia ediliyor. Bir yandan Mauro Icardi’nin transferi için elinden gelen her şeyi yapacağını söylerken diğer yandan Eyüpspor’a Luka Modric’i getirmek için uğraşıyor. Pendikspor’a gölge olarak tarihinin en büyük transferlerini yapmak için yardım ediyor. Bazı takımlar için adeta ‘pelerinsiz’ bir kahraman haline gelen Özkaya’nın bağlantısı olduğu iddia edilen kulüplerden biri olan Tuzlaspor hakkında gazeteci Murat Ağırel’in haberleri hâlâ hafızalarda. Ağırel’in iddiaları sonrası kulüp hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak açılan soruşturma hakkında güncel bir gelişme yok. Soruşturmayı açan savcı Gökalp Kökçü’nün ise görev yeri değiştirildi.

Belli çevrelere ve özellikle AKP’ye yakın olan ‘iş insanlarının’ bugünlerde futbola duyduğu özel ilgi gözlerden kaçmıyor. Ancak göz ardı edilemeyecek bir gerçek varsa Mehmet Ağar’a yakın olan bu isimlerin futbol piyasasına girişiyle birçok şaibe ve yasa dışı bahis iddialarının daha yüksek sesle ifade edilir olduğu.