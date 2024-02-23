Mehmet Ağar'dan Arda Turan'ın teknik direktör olduğu Eyüspor'a ziyaret

İsmi faili meçhullerle anılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor'u ziyaret etti.

İsmi 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerle anılan eski İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü ve Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Mehmet Ağar, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor'u ziyaret etti.

Ziyarette Ağar'ın yanında Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan da yer aldı.

Mehmet Ağar ve Oktay Ercan'ın, antrenman sahasında teknik direktör Arda Turan ile görüntüleri kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önceki dönem İçişleri Bakanlarımızdan Sn. Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Sn. Oktay Ercan, kulübümüzü ziyaret etti. Asbaşkanımız Sn. Fatih Kulaksız ile antrenman sırasında sohbet eden Ağar ve Ercan, Eyüpsporumuz'a Süper Lig yolculuğunda başarılar dilediler. Özellikle Arda Turan göreve geldikten sonra, her hafta maçları yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Ağar ve Oktay Ercan, tesislerden ayrılmadan önce Teknik Direktörümüz Arda Turan ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'la kulüp binasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi."