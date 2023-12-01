'Futbolda dolandırıcılık' davası: Semih Kaya hakkında 'zorla getirme' kararı

'Futbolda dolandırıcılık' davasında yeni bir gelişme yaşandı. Semih Kaya'nın tanık sıfatıyla zorla getirilmesine karar verildi. Mahkeme, sanıkların telefonlarına ilişkin suç tarihinden geriye doğru son 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin dökümün BTK'den talep edilmesine karar verdi.

Futbolda dolandırıcılık davasında mahkeme, eski futbolcu Semih Kaya'nın tanık sıfatıyla zorla getirilmesine karar verdi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişinin dolandırılmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme ara kararında Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

SANIKLARIN 6 AYLIK TELEFON DÖKÜMLERİ GELECEK

Mahkeme, sanıkların telefonlarına ilişkin suç tarihinden geriye doğru son 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin dökümün BTK'den talep edilmesine de karar verdi. Erzan'ın avukatının talebi doğrultusunda adli emanette bulunan üzerinde çatlaklar bulunan siyah Apple marka telefonun da suç delillerinin tespiti amacıyla bilirkişiye verilmesine karar verildi. Erzan'ın soruşturma aşamasında bilgisayarından yapılan incelemenin sonucundaki bilirkişi raporunun da savcılıktan sorulması kararlaştırıldı.

ERZAN: 'SENİ YAŞATMAYIZ' DİYE TEHDİT ETTİLER

Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Kasım tarihinde görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine karar verilmişti.

Erzan savcılık ifadesinde, Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in "Seni Türkiye'de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT Başkanı'nı tanıyorum, Türkiye'de herkesi tanıyorum" diyerek sürekli tehdit ettiklerini, Göktürk'teki evine gelerek "Sen burda yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız" dediklerini iddia etmişti.

Erzan, "Semih Kaya'dan ilk olarak fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinde 3 milyon 200 dolar para aldım. Bu parayı parça parça bazen odamda bazen dışarıda olacak şekilde teslim aldım. Bir seferinde Semih Kaya'dan Ali Yörük teslim almıştır. Fakat 5 milyon 700 bin dolar şeklinde geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya bana 'Bu parayı vermek zorundasın' dedi. Senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım. Ben o dönem Semih Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Daha doğrusu onlardan fon vaadiyle bir şekilde para alıp Semih Kaya ve Fırat Özdemir'den kurtulmak için her ikisine de ödeme yaptım" demişti.