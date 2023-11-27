Futbolda dolandırıcılık skandalı: Paraları yurt dışına çıkaran isim kim?

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına açılan fonla futbolcuları ve ünlü isimlerin dolandırıldığı skandalda yeni detaylar ortaya çıktı. Günübirlik birçok defa Bulgaristan'a giriş çıkış yapan ve soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Ali Yörük'ün bankacı Seçil Erzan’ın topladığı paraların bir kısmını yurt dışına çıkaran isim olduğu değerlendiriliyor.

Milli Takım ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına kurulan fonla aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu çok sayıda futbolcu ve ünlü ismin bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri Ali Yörük. Erzan’ın ifadesinde “fon adı altında para almadığını fakat zaman zaman para getirip faiziyle geri aldığını” söylediği Yörük, tutuklu yargılanıyor.

Günübirlik şekilde birçok defa Bulgaristan’a giriş-çıkış yapması emniyetin dikkatini çeken Yörük, “alışverişe, eğlenmeye” gittiğini iddia etti. Yörük’ün Erzan’ın topladığı paraların bir kısmını yurt dışına çıkaran isim olduğu değerlendiriliyor.

SEÇİL ERZAN'IN İKİNCİ İFADESİ

Öte yandan 29 kişiyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporuna göre 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın ikinci savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Verdiği ikinci ifadede Erzan, Çorlu’daki evinde ele geçirilen, şahıslardan aldığı paralara ilişkin not kağıtlarıyla ilgili soruya, “Bu not kağıtlarını yazan meblağlar doğrudur. Fakat bu not kağıtlarından bizzat benim yazdıklarım doğrudur” cevabını verdi.

İfadesinde “Baskıya ya da bir tehdide maruz kaldın mı?” sorusuna ise Erzan, şu yanıtı verdi:

“8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü Sermin Hanım, Çorlu’daki evime geldi. Bana ‘Burada kalmayabilirsin, otelde ya da istersen benim evimde de kalabilirsin’ dedi. Yanında koruma gibi birileri vardı. Geldikleri araçlar bankanın araçlarıydı. 9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğüne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana ‘bu işi banka dışında yaptın’ diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin, ve Genel Müdür Yardımcısı vardı.”

"TABLOLARI BEN YAPMADIM"

Erzan, ikametinde notlar dışında tablolar ele geçirildiğinin belirtilmesi üzerine ise şunları anlattı: “Bu tabloları ben yapmadım. Kimden ne kadar para aldıysam bunu kağıtlara not almıştım. 9 Nisan’da beni alıp bankaya götürdüklerinde not kağıtlarımı da aldıklarını yukarıda söylemiştim. Bu kağıtları alıp sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi ve Tanu Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur. Ben de bunları alıp evime götürmüştüm. Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler.”

Fonla kâr vaadini 2022 Aralık ayından sonra yaptığını anlatan Erzan, şunları söyledi: “Öyle çok sıkışmıştım ki çok fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadi ile para alıp benden istedikleri fazla faizleri ödemeye çalıştım. Tüm mağdur olduğunu iddia eden şahıslar ile gerçek mağdurların sistemde hesaplarını kontrol ettiğim sırada log kayıtları sisteme düşmektedir. Verdiğim tüm evrakları bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar. Banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Banka bunu bildiği halde göz yummuştur. Ben her şeyi ortada yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim. Zaten 50 bin dolar üstü döviz işlemleri bankadan çekildiğinde bu teftişe tabidir.”

ERZAN’A AİT KASADA ALTINLAR BULUNDU

Soruşturma kapsamında Erzan’ın Çorlu’da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlendi ve kasa polis tarafından açıldı. Kasada, yedi Reşat altın, beş Ata altın, iki Ata altın kolye, bir yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulurken, altınların değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu öğrenildi. Erzan’ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu’da bir daire ve bir iş yeri ile Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.

AVUKATLAR TERİM’İ SUÇLADI

Dava dosyasında Fatih Terim’in adı geçtiği bir ifade daha ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; dolandırıldığını iddia eden Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin; Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında Ateş ve Aydoğdu avukatları aracılığıyla yaptıkları savunmada Terim’in de bu fona para verdiğini söyledi. Ateş’in avukatları, savunmalarında “Terim’in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş’ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenmesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim’in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu” iddia etti.