G20 Liderler Zirvesi başladı: Afrika Birliği'nin daimi üyeliği için anlaşmaya varıldı

Putin ve Şi’nin katılmayacağı G20 Liderler Zirvesi Hindistan ev sahipliğinde başladı. Katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor. Afrika Birliğine daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaşılan zirveye Çin, Rusya ve İspanya liderleri katılmıyor.

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, resmi karşılama töreniyle başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Liderler tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya geldi.

Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

G20 LİDERLER ZİRVESİ

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" yapan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek.

Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak.

AFRİKA BİRLİĞİNE DAİMİ ÜYE STATÜSÜ VERİLECEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 ülkelerinin Afrika Birliğine (AfB) daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum." dedi.

Ülkenin adının "India" yerine "Bharat" olarak değiştirilmesi tartışmalarının yaşandığı bir dönemde, Modi'nin ülkesinin Sanskritçe ismi "Bharat" yazan tabelanın önünde konuşması dikkati çekti.

Başbakan Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 üyelerinin AfB'ye daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını belirtti.

Modi, konuşmasının ardından AfB Dönem Başkanı Azali Assoumani ile el sıkıştı.

AfB'nin, Avrupa Birliğinden sonra G20'ye daimi üye olan ikinci bölgesel blok olması konusu yaygın destek görüyordu.

PUTİN, Şİ VE SANCHEZ ZİRVEYE KATILMIYOR

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Covid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi.

Katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan'ın da anılan gündem çerçevesinde liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Zirvede ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

G20 İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

G20 dolayısıyla Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve için 50 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek verdiği bildirildi.

Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 11 Eylül'e kadar kapatıldı. Ayrıca zirve sonuna kadar bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polisin, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattığı görüldü.

Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için "G20" başlığıyla süslendi, kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok rikşa (çekçek) ve taksi de G20 etiketleri ile donatıldı.

Zirveyi ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu yakından takip ediyor. Basın mensupları, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki basın merkezinde zirvedeki gelişmeleri izleyicilerine ve okuyucularına aktarıyor.