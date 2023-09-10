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G20'nin dönem başkanlığı Brezilya Devlet Başkanı Silva'ya devredildi

Hindistan Başbakanı Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya devretti.

Dünya
  • 10.09.2023 11:03
  • Giriş: 10.09.2023 11:03
  • Güncelleme: 10.09.2023 11:06
Kaynak: AA
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G20'nin dönem başkanlığı Brezilya Devlet Başkanı Silva'ya devredildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine iştirak etti.

Törende, Hindistan Başbakanı Narendra Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya devretti.

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