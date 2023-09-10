G20'nin dönem başkanlığı Brezilya Devlet Başkanı Silva'ya devredildi

Hindistan Başbakanı Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya devretti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine iştirak etti.

Törende, Hindistan Başbakanı Narendra Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya devretti.