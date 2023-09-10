G20'nin dönem başkanlığı Brezilya Devlet Başkanı Silva'ya devredildi
Hindistan Başbakanı Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya devretti.
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine iştirak etti.
Törende, Hindistan Başbakanı Narendra Modi G20'nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya devretti.