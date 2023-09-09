G20 sonuç bildirgesi: Ukrayna'daki duruma dair farklı görüşler var
Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Yazılı bildirgede, üye ülkelerin Ukrayna'daki mevcut duruma dair farklı görüşlere sahip olduğu vurgulanırken tüm devletlerin BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmesi çağrısı yapıldı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, üye ülkelerin Ukrayna'daki savaşa dair farklı görüş ve değerlendirmeleri olduğu belirtildi.
Bildirgede, Ukrayna’da toprak kazanımı için güç kullanılmaması ve bütün devletlerin BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmesi gerektiği vurgulanırken Türkiye ve BM'nin tahıl koridoru çabalarının takdir edildiği belirtildi.
Sonuç bildirgesinde şu maddeler yer aldı:
- Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.
- Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.
- Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.
- Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.
- 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.
- Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.
- Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.
- Türkiye ve BM'nin tahıl koridoru çabalarını takdir ediyoruz.
Şİ VE PUTİN KATILMADI
Zirvede Afrika Birliği’ne daimi üye statüsü verilmesi konusunda da mutabakat sağlandı.
Öte yandan zirveye Çin, Rusya ve İspanya liderleri katılmadı. Zirvede şu liderler yer aldı:
"ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese."