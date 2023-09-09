G20 sonuç bildirgesi: Ukrayna'daki duruma dair farklı görüşler var

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Yazılı bildirgede, üye ülkelerin Ukrayna'daki mevcut duruma dair farklı görüşlere sahip olduğu vurgulanırken tüm devletlerin BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmesi çağrısı yapıldı.

Dünya 09.09.2023 14:42 Giriş: 09.09.2023 14:42

Güncelleme: 09.09.2023 15:14 Kaynak: AA

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