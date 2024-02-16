GAİN'in abonelik ücretlerine zam

Dijital yayın platformu GAİN'in abonelik ücretlerine zam yapıldı. Platformun aylık abonelik ücreti 149 TL'ye yükseldi.

Yerli dijital yayın platformu GAİN'in abonelik ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Böylece aylık abonelik 99 TL'den 149 TL'ye yükseldi.

GAİN'in öğrencilere ve akademisyenlere sunduğu indirimli aboneliğin ücreti ise 49 TL oldu.

Aralık 2020'de yayın hayatına başlayan GAİN, geçtiğimiz yıl Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alınmıştı.