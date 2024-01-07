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Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor
  • 07.01.2024 20:59
  • Giriş: 07.01.2024 20:59
  • Güncelleme: 07.01.2024 21:03
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
AA

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u 3-0 yendi.

Galatasaray'a galibiyeti golleri 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakçı ve 90. dakikada Wilfred Zaha kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, puanını 47 yaparak lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Ligde iki maç sonra yenilen Konyaspor 18 puanda kaldı.

Galatasaray, Perşembe günü erteleme maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Çarşamba günü Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak.

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