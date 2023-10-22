Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Galatasaray'ın 24 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İstanbul'da oynanacak olan ve 19.00'da başlayacak karşılaşmayo İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta mücadeleleri öncesinde Almanya ekibi Bayern Münih 6 puan ile A grubunda zirvede yer alıyor. Galatasaray ise 4 puan ile ikinci sırada.

A grubundaki diğer müsabakada ise 24 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İngiltere temsilcisi Manchester United İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

Kopenhag, 1 puan ile grupta üçüncü sırada yer alırken, Manchester United henüz puanla tanışamayarak grubun dördüncü sırasında yer alıyor.