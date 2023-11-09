Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya gidiyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam karşılaştığı Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya şikâyette bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın hakemleri hakkında UEFA'ya şikâyette bulunmaya hazırlanıyor.
Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemlerinin verdiği kararlardan rahatsız olan Galatasaray, yönetimi, bu konuda adım atmaya karar verdi.
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Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ve VAR’daki hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.
Özellikle maçın 60. dakikasında sarı karta sahip Alphonso Davies'in yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmemesi ve maçın son bölümünde uzatmalardaki duraklamaların oynatılmaması eleştirilere yol açmıştı.