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Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında ilk kez yendi

Ajans Haberleri
  • 03.03.2024 21:52
  • Giriş: 03.03.2024 21:52
  • Güncelleme: 03.03.2024 21:52
Kaynak: İHA
Galatasaray, Beşiktaş’ı yeni stadında ilk kez yendi

Galatasaray, 2016 yılında açılan Beşiktaş’ın yeni stadında siyah-beyazlıları ilk kez mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

İki takım, 2016 yılında açılan bu statta 8 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini yeni stadında ilk kez yendi. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 6 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 14 gol atarken, Galatasaray da 5 gol sevinci yaşadı.

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