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Galatasaray, Gaziantep'te rahat kazandı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Spor
  • 02.09.2023 23:56
  • Giriş: 02.09.2023 23:56
  • Güncelleme: 03.09.2023 00:02
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Galatasaray, Gaziantep'te rahat kazandı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada Mauro Icardi ve 73. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun 2 ve 75. dakikalarda attığı goller, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Ligde 1 maçı eksik olan ve henüz kalesinde gol görmeyen Galatasaray, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 4 maç sonunda puansız kaldı.

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