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Galatasaray, Günay Güvenç’i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç’i kadrosuna kattı.

Spor
  • 01.08.2023 20:18
  • Giriş: 01.08.2023 20:18
  • Güncelleme: 01.08.2023 20:20
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Galatasaray, Günay Güvenç’i kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı takım 32 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Günay Güvenç, Galatasaray'da sezonluk net olarak 19 milyon lira kazanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü’ne geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir.”

Tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa’da tamamlamıştı.

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