Galatasaray Hatayspor engelini tek golle geçti
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Icardi'nin kafa golüyle maçı 1-0 kazanan Galatasaray puanını 84'e yükseltti.
Atakaş Hatayspor ise 33 puanda kaldı. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıktı.
MUSLERA 5. KEZ 'DALYA' DEDİ
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıktı. Mücadele öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera’ya plaket takdim etti.