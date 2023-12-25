Galatasaray, Icardi’nin fotoğrafını paylaştı, hakemlere tepki gösterdi

Galatasaray, yumruk atıldığını belirttiği Mauoru Icardi’nin gözünün morardığı bir fotoğraf paylaşarak hakeme tepki gösterdi.

Galatasaray’ın forveti Mauro Icardi ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden olmuştu. Pozisyonda Icardi’nin darbe aldığını belirten Galatasaray, X’ten paylaştığı fotoğrafla hakem kararını eleştirdi.

Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaşan sarı-kırmızılı ekip, şu notu düştü: “Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz . Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…”

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi 0-0'lık skorla sonuçlandı.