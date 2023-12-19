Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi, mazisini arayan Prag oldu

Spor Servisi

UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde play-off turundaki eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan ile Çekya ekibi Sparta Prag eşleşti.

İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16’da devam edecek.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

8 grupta ilk iki sırayı alan takımların katıldığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda kuralar çekildi.

Son 16 turu maçları 13/14/20/21 Şubat ile 5/6/12/13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak. Turda ilk maçlar, gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların sahasında oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. H Grubu’nu lider tamamlayan Fenerbahçe’nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024’de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

29 Mayıs 2024’te oynanacak kupa finaline, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ

• Porto - Arsenal

• Napoli - Barcelona

• PSG - Real Sociedad

• Inter - Atletico Madrid

• PSV - Dortmund

• Lazio - Bayern Münih

• Kopenhag - Manchester City

• Leipzig - Real Madrid

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UEFA LİGİ

• Feyenoord - Roma

• Milan - Rennes

• Lens - Freiburg

• Young Boys - Sporting

• Benfica - Toulouse

• Braga - Karabağ

• Galatasaray - Sparta Prag

• Shakhtar Donetsk - Marsilya

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KONFERANS LİGİ

• Sturm Graz (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

• Servette (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)

• Union Saint-Gilloise (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

• Real Betis (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

• Olympiakos (Yunanistan) - Ferencvaros (Macaristan)

• Ajax (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)

• Molde (Norveç) - Legia Varşova (Polonya)

• Maccabi Haifa (İsrail) - Gent (Belçika)