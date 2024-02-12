Galatasaray'ın ikinci başkanından Fenerbahçe'ye "1 puan" göndermesi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu" dedi.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen su sponsorluğu anlaşmasının ardından konuşan Öztürk, Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Hakem kararlarını eleştiren Öztürk, şunları söyledi:

"Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor ve bir algı operasyonu yürütüyor. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım var. Alanyaspor'un teknik direktörü de söyledi, herkes can derdinde. Bazen iyi oynadığınızda da kaybedebiliyorsunuz. Her meslekte işini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır. Hakemler demiyoruz farkındaysanız hakem diyoruz. Dün 2 tane net verilmeyen kırmızı kart ve bir tane de çok ilginç bir penaltı var. Icardi futbolcumuz biliyorsunuz güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı o maçta. O günkü hakem bu güreşin doğru olduğunu düşündü, 4-5 hafta futbolcumuzdan uzak kaldık. Dün dokunurken rüzgar biraz herhalde sert esti ki o penaltı verildi. Şampiyonluk yarışımızdaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu."

Öztürk, ligde liderliğe yükselmeleriyle ilgili olarak ise, "Bugün keyifli bir gün ama şunu unutmamak lazım 13 maç daha var. 13 maç 39 puan demek. Ne olur ne biter bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olmak lazım. Şampiyonlukta yarıştığımız rakip değil, 20 takımlık bir ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. Bu 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek 7-8 tanesi onun sıkıntısını yaşıyor. O yüzden herkes 3 puanın değil yarım puanın bile peşinde, bu kadar kıymetli. Biz kendi kulvarımızda kendi rakiplerimize bakarken, her birine aynı heyecanla aynı hedefe giderek bakıyoruz. Dün akşam mutluyduk, bitti. Sparta Prag maçı var, adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda oynayacakları maç öncesi saha zeminiyle ilgili gelen bir soru üzerine de Öztürk, "Bu bizim değil, federasyonun konusu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor maçını oynamıştık. Futbolcularımız yeşil yeşil olmuştu. Sporcu sağlığı çok önemli. Galatasaray futbolcuları ve Ankaragücü futbolcuları önemli. Yarın oraya gelecek diğerleri önemli. Saha oynanacak durumdaysa çıkar oynarız, biz her yere gidiyoruz. Buna Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Deplasmana gittiğimiz bir maçta 'Şurada, burada oynansın.' talebimiz olamaz. Hangi sahada oynarsak oynayalım sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. 2 hafta önce saha felaketti. Orada oynanır ve takımlarda sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir" diye konuştu.

Öte yandan Sarı-kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya, "Sahanın tüm verileri standartlara uygun, aksi taktirde UEFA maçlarını oynayamayız. İngiliz firması tarafından sahanın bakımı yapılıyor. Şu an bir sorun yok. Manchester maçında neredeyse 24 saat yağan yağmura rağmen biz o sahada maç oynadık. İngilizler bile şaşırdı. Sahamızın tüm koşulları standartlara uygundur" ifadelerini kullandı.