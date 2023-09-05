Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: 3 eksik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Halil Dervişoğlu, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

Spor
  • 05.09.2023 20:46
  • Giriş: 05.09.2023 20:46
  • Güncelleme: 05.09.2023 20:50
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı: 3 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. 

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA kadrosunda Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu yer almadı. Yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele ise listede yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde; "Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu"

Fenerbahçe, 23 kişilik UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı
Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198e çıktı
BirGün'e Abone Ol