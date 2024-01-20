Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı: Icardi'nin durumu belli oldu

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi kadroda yer aldı.

Galatasaray, yarın akşam Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Icardi, kadroda yer aldı. Icardi'nin maske ile oynaması bekleniyor.

Geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sahcha Boey.

Trabzonspor ile Galatasaray yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.