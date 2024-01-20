Real Madrid'den yeni transfer

İspanya devi Real Madrid, genç futbolcu Jeremy De Leon ile anlaştı.

Arda Güler'in de kadrosunu giydiği İspanya devi Real Madrid, genç futbolcuları kadroya katmaya yönelik transfer politikasını sürdürüyor.

Madrid ekibi, İspanya 2. lig takımlarından Castellón'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy de Leon ile 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.

Gazeteci Fabrizio Romano, transferin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğunu belirtti. Romano'nun aktardığına göre Leon, iki La Liga ekibinden gelen transfer tekliflerini ise reddetti.

Jeremy de Leon, Real Madrid'in bir alt ligde mücadele eden takımı Castilla'ya katılacak.

Transferin resmîleşmesi halinde Leon, Real Madrid tarihinin ilk Porto Rikolu oyuncusu olacak.