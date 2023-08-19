Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaştığı 30 yaşındaki Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech İstanbul'a geldi. Ziyech'in sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, transfer için Chelsea'ye yaklaşık 1 milyon euro ödeyecek. Ziyech'in ise Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 4,5 milyon euro alması bekleniyor.

30 yaşındaki Faslı futbolcunun ismi, transfer döneminde PSG ve Al Nassr ile de geçmişti.

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi finalini son dakika golüyle kaçırdığı 2019'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ziyech, 2020 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan Ziyech, ilk iki sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de çıktığı toplam 65 maçta 9 gol 6 asist kaydederken geçen sezon 2 turnuvada forma giydiği 22 maçta gol atamadı, 3 asist yaptı.