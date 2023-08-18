Galatasaray, rekor transferi resmen duyurdu

Galatasaray Kulübü, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun İngiltere'nin Aston Villa takımına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin avro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.

TÜRKİYE'DEN GİDEN EN PAHALI OYUNCU

24 yaşındaki İtalyan futbolcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetmişti.

Zaniolo'dan önce Süper Lig'den transfer edilen en pahalı oyuncu, 2017-18 sezonunun devre arasında 22,5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'du.