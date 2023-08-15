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Zaniolo, rekor bonservisle Premier Lig yolunda

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Nicolo Zaniolo, yaklaşık 35 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmak üzere.

Spor
  • 15.08.2023 10:49
  • Giriş: 15.08.2023 10:49
  • Güncelleme: 15.08.2023 11:01
Kaynak: Haber Merkezi
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Zaniolo, rekor bonservisle Premier Lig yolunda

Galatasaray'a şubat ayında Roma'dan kiralık gelen Nicolo Zaniolo, rekor transfer ücretiyle Premier Lig'e gitmek üzere. Transfer gerçekleştiği takdirde Galatasaray, Süper Lig'in satış rekorunu kıracak.

Sezon sona erdikten sonra Zaniolo'nun bonservisini Roma'dan 15 milyon euro'ya alan Galatasaray'ın Aston Villa ile 7 milyon euro kiralama artı 28 milyon euro zorunlu satın alma karşılığında anlaştığı belirtildi. 

Zaniolo'nun çarşamba günü Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

24 yaşındaki İtalyan futbolcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 10 maçta 5 gol kaydetmişti.

Zaniolo'dan önce Süper Lig'den transfer edilen en pahalı oyuncu, 2017-18 sezonunun devre arasında 22,5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'du. 

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