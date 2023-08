Zaniolo, rekor bonservisle Premier Lig yolunda

Galatasaray'a şubat ayında Roma'dan kiralık gelen Nicolo Zaniolo, rekor transfer ücretiyle Premier Lig'e gitmek üzere. Transfer gerçekleştiği takdirde Galatasaray, Süper Lig'in satış rekorunu kıracak.

Sezon sona erdikten sonra Zaniolo'nun bonservisini Roma'dan 15 milyon euro'ya alan Galatasaray'ın Aston Villa ile 7 milyon euro kiralama artı 28 milyon euro zorunlu satın alma karşılığında anlaştığı belirtildi.

Zaniolo'nun çarşamba günü Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

Nicolò Zaniolo will be in Birmingham on Wednesday to undergo medical tests as Aston Villa player 🟣🔵🇮🇹



Loan move from Galatasaray with buy option clause; could become mandatory under certain conditions.



Total potential package worth €30m plus add-ons. pic.twitter.com/uMB0sBOA1G