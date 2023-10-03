Galatasaray Old Trafford'da fırsat peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United ile Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Wilfred Zaha, "Deneyimli bir takımız ve maça hazırız. Manchester United iyi bir takım ama onların canını yakabilecek oyuncularımız var" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

TEK EKSİK KAZIMCAN KARATAŞ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, Manchester United maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

Bireysel çalışmalarına devam eden Faslı yıldız Hakim Ziyech'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmandan sonra netleşecek.

Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

SON 20 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon da Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

İNGİLTERE'Yİ TANIYAN OYUNCU ÇOK

Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek.

Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.

Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

UNITED SEZONA İYİ BAŞLAMADI

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

"Devler Ligi"nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden "Kırmızılar" toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

ALTAY BAYINDIR, GALATASARAY'A KARŞI

Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor.

Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak.

Öte yandan İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak.

Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

ZAHA: ONLARIN CANINI YAKABİLECEK OYUNCULARIMIZ VAR

Müsabaka öncesinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları İngiltere'nin Manchester United takımın canını yakabilecek oyunculara sahip olduklarını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce Manchester United formasını giydiğini aktaran Zaha, "Bence oyun olarak olgunlaştım. Şimdi büyük kulüp Galatasaray'dayım. Çok deneyimli bir takımız ve yarınki maça hazırız. Manchester United iyi bir takım ama onların canını yakabilecek oyuncularımız var. Hepimiz yarınki maçı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ikinci santrfor olarak oynadığının hatırlatılmasının ardından, "Sol kanatta oynamayı tercih ederim. Ancak hocamızın ihtiyacı olan, tercih ettiği bölgede takımın iyiliği için oynamalıyım. Benden o pozisyonda oynamam istenirse tabii ki oynadım. Daha önce oynadığım bir pozisyon" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu sezon takıma kattığı Zaha 2012 yılında Manchester United'de forma giymişti / Fotoğraf: AA

Manchester United'daki performansıyla ilgili soru üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, "Burada belli bir dönem geçirdim. O dönemde ya bitecektim ya da kendimi yeniden bulacaktım. Kesinlikle kariyerimi bitirmeyecektim. Oradan sonra yaptığım her şey kariyerimi yükseltti. Orada bitmesine izin vermemeliydim. İstediğim bir şey vardı ve onun için mücadele ettim" dedi.

Old Trafford'daki atmosferle ilgili takım arkadaşlarıyla konuşmadığını vurgulayan Zaha, "Galatasaray maçları, duyabileceğiniz en yüksek sesli şey. Çok büyük bir gürültü oluyor. Takım arkadaşlarımla Manchester United hakkında konuşmuyorum. Bizim neler yapabileceğimiz, onlara karşı nasıl üstünlük kurabileceğimizi konuşuyoruz. Yarın bunu yapmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

ERİK TEN HAG: ANTHONY İLE İLGİLİ DURUMUN DEĞERLENDİRECEĞİZ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Brezilyalı oyuncu Antony'nin Galatasaray karşısında kadroda yer alabileceğini söyledi.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag / Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında yarın Galatasaray'ı Old Trafford Stadı'nda konuk edecek Manchester United'da, teknik direktör Ten Hag ile futbolcu Raphael Varane, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkındaki emniyet soruşturması devam eden ve bir süre kulüpten uzaklaştırılmasının ardından geçen hafta sonu takımla antrenmanlara dönen Antony hakkında konuşan Hollandalı teknik adam Ten Hag, "Antony ile ilgili durumu değerlendireceğiz. Dün takımla ilk kez çalıştı. Bugün son bir antrenmanımız var. Kadroya alınmasına ilişkin kararı, durumuna göre vereceğiz" dedi.

Manchester United karşılaşmanın son hazırlığını Carrington Tesisleri’nde yaptı / Fotoğraf: AA

"ZAMANI GELDİĞİNDE ALTAY DA FORMA GİYECEK"

Kadrodaki oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ten Hag, defans oyuncusu Lisandro Lopez'in ayağından ameliyat olacağını ve üç ay daha sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Galatasaray'ın tehlikeli oyunculara sahip bir takım olduğunu vurgulayan Ten Hag, "Icardi, Zaha çok tecrübeli ve kaliteli oyuncular. Ayrıca Angelino, Tete ve Ziyech gibi tehlikeli oyuncuları var. Sahada, takım olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Manchester United'ın sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır'ın ilerleyen dönemlerde forma şansı bulacağını kaydeden 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Altay'la ve Onana, iki çok iyi kalecimiz var. Antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyorlar. Zamanı geldiğinde Altay da forma giyecek" açıklamasında bulundu.