Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz mi? Galatasaray Sparta Prag hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçlarında Galatasaray Sparta Prag ile karşı karşıya gelerek ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Grupta kendi evinde oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan temsilcimiz ikinci kez kendi sahasında karşı karşıya gelirken birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz mi? Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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