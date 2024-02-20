Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz mi? Galatasaray Sparta Prag hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçlarında Galatasaray Sparta Prag ile karşı karşıya gelerek ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Grupta kendi evinde oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan temsilcimiz ikinci kez kendi sahasında karşı karşıya gelirken birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz mi? Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçlarında Galatasaray ile Sparta Prag maçında karşı karşıya geliyor. Grupta kendi evinde oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan temsilcimiz ikinci kez deplasmanda karşı karşıya gelirken maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz mi? Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...
Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray Sparta Prag maçı ne zaman?
Galatasaray Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 22 Şubat Perşembe akşamı saat 23:00 şeklinde.
Galatasaray Sparta Prag maçı şifresiz mi?
Galatasaray Sparta Prag maçının şifresiz olacağına dair henüz yayın sahibi kuruluştan bir açıklama gelmedi. Yayın planlandığı gibi gerçekleşirse Galatasaray Sparta Prag maçı şifreli olarak ekranlarda olacak.
Galatasaray Sparta Prag canlı izle
Galatasaray Sparta Prag maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray Sparta Prag maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.