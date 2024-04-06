Galatasaray, Süper Kupa maçı için Urfa'ya gitti

Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Urfa'ya gitti.

2023 Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, müsabakanın oynanacağı Urfa'ya hareket etti.

Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde kendilerini bekleyen taraftarlara imza dağıtırken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

FENERBAHÇE 3 SAAT ÖNCE GİDECEK

Fenerbahçe kafilesinin ise Urfa'ya maçtan 3 saat önce gitmesi, maça U19 takımıyla ve 9 kişi çıkması bekleniyor.

"MAÇ 90 DAKİKA OLMAYACAK"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, ‘Taraftar gitmesin’ dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" demişti.

Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor.

Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

Böyle olursa Galatasaray kupayı müzesine götürecek.