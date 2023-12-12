Galatasaray tur için Kopenhag karşısında

Spor Servisi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, bugün kazanması durumunda diğer maçın sonucuna bakılmaksızın ikinci olarak adını son 16’ya yazdıracak.