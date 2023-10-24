Galatasaray ve Bayern Münih taraftarları birbirine girdi: 4'ü Alman 5 kişi yaralandı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3'ncü Hafta mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı. Taksim'de meydana gelen olaylarda 4'ü Alman 5 taraftar hafif şekilde yaralandı. Alman taraftarlar, şikayetçi olmamaları üzerine kaldıkları otellere yerleştirildi.

Galatasaray ile Bayern Münih arasında bu akşam (24 Ekim Salı) oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için çok sayıda Alman taraftar maçı takip etmek için İstanbul'a geldi.

Gece saatlerinde 70 kişilik Alman taraftar grubu Taksim'e geldi. Daha sonra Türk taraftarlar ile Alman taraftarlar arasında kavga çıktı.

Sandalye ve şişelerin havada uçuştuğu kavga anı ise cep telefonu ile görüntülendi. Yaşanan olaylar sonrasında bazı 4'ü Alman olmak üzere 5 taraftar hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 70 kişilik Bayern Münih taraftarları ve yaklaşık 30 kişilik Galatasaray taraftarlarları arasında sokak kesişiminde tartışma çıktı.

Alman taraftarların taşkınlık çıkartması sonucu taraftar grupları birbirine girdi. Şiddetli bir şekilde birbirlerine masa, sandalye ve cam şişe fırlatan taraftarlara polis müdahale etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Polisin müdahalesi sonucu gruplar dağılırken, çıkan olaylarda 4’ü Alman taraftar olmak üzere 5 taraftar yaralandı.

Polisin tarafları yatıştırmasının ardından taraftarlar kaldıkları otellere yerleştirildi.

Öte yandan yaşanan olaylarda, Sondro S.‘nün (31) başından, Nico O.‘nun (28) kulağından, Markus H.‘nin (32) kaşından, Lars G.’nin (24) başından yaralandığı, Hakan B.’nin (48) ise gazdan etkilendiği öğrenildi.

Hastanede tedavilerin tamamlanan Alman taraftarlar, şikayetçi olmamaları üzerine kaldıkları otellere yerleştirildi.