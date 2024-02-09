Galatasaraylı Halil Dervişoğlu Hatayspor’da

Hatayspor, Galatasaray’dan 24 yaşındaki golcü futbolcu Halil Dervişoğlu’nu sezon sonuna kadar kiraladı.

Hatayspor, hücum hattını Galatasaraylı Türk golcü ile güçlendirdi. Hatay ekibi, 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son olarak Galatasaray takımında oynayan ve kadroda fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu’nu kulübümüzle, sezon sonuna kadar kiralık anlaşması yapıldı. Yeni oyuncumuz kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Transferle ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.