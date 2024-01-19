Galatasaraylı taraftarlar Trabzon’da
Yunis ALAÇAM
21 Ocak’ta oynanacak Trabzonspor-Galatarasay karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, kulüplerin talebi doğrultusunda Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatarasay maçında deplasman takımı seyircisinin tribüne alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Karşılaşmayı misafir takım tribününde 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarın izleyebileceği ifade edildi.
Sıradaki Haber