Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaraylı taraftarlar Trabzon’da

Spor
  • 19.01.2024 06:00
  • Giriş: 19.01.2024 06:00
  • Güncelleme: 19.01.2024 09:33
Galatasaraylı taraftarlar Trabzon’da

Yunis ALAÇAM

21 Ocak’ta oynanacak Trabzonspor-Galatarasay karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, kulüplerin talebi doğrultusunda Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatarasay maçında deplasman takımı seyircisinin tribüne alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Karşılaşmayı misafir takım tribününde 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarın izleyebileceği ifade edildi. 

Trabzonspor-Galatasaray maçı hakkında deplasman taraftarı kararı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 