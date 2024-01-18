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Gaye Erkan'dan, babasının MB çalışanını işten attırdığı iddialarına yanıt

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, eski bir çalışanın babası tarafından işten çıkarıldığını iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Güncel
  • 18.01.2024 22:28
  • Giriş: 18.01.2024 22:28
  • Güncelleme: 18.01.2024 22:42
Gaye Erkan'dan, babasının MB çalışanını işten attırdığı iddialarına yanıt

Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili CİMER'e yapıldığı iddia edilen şikayet gündem oldu. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. 

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisi ve ailesi hakkında çıkan iddalara yanıt verdi.

Erkan'ın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.  

Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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