Gazeteci Aygül'e saldıran koruma, koruyucu tedbir kararı aldırmış

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül’e saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarından Yücel Baysali'nin "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında koruyucu tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Gazeteci Sinan Aygül, kendisine saldıran AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalarından Yücel Baysali'nin koruyucu tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Geylani'nin iki korumasından biri olan Baysali'nin aldırdığı uzaklaştırma kararının belgesini paylaştı.

Açıklamasında, saldırgan Yücel Baysali'nin karakola gidip Aygül tarafından tehdit edildiğini öne sürdüğünü, bunun üzerine Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'in oluruyla 'Koruyucu Tedbir Kararı' aldırdığını ifade etti.

Koruyucu tedbir kararının '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında alındığını belirten Aygül, "Saldırıya uğrayan ben, tehdit altında olan ben, saldırıya uğrama riski olan yine ben ama kararda bana 'Şiddet Uygulayan' saldırgan Yücel Baysalı'ya da 'Şiddet Mağduru' denilmiş" sözlerine yer vererek duruma tepki gösterdi.

Aygül'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Sonunda bu ülkede bu da oldu. Böyle bir skandalla ben şahsen ilk defa karşılaşıyorum. Haziran ayında Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin Yücel Baysalı ve Engin Kaplan isimli biri polis silahlı iki korumasının saldırısına uğramıştım. Öldürme kastıyla saldıran saldırganlar yaralamadan yargılanmış ve ilk mahkemede serbest bırakılmıştı. Şimdi de hakkımda uzaklaştırma kararı alınmış. Saldırgan Yücel Baysalı karakola gidip kendisini tehdit ettiğimi iddia etmiş, bunun üzerine karakol da Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'in oluruyla 'Koruyucu Tedbir Kararı' almış.

Üstelik karar '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında verilen bir karar. Saldırıya uğrayan ben, tehdit altında olan ben, saldırıya uğrama riski olan yine ben ama kararda bana 'Şiddet Uygulayan' saldırgan Yücel Baysalı'ya da 'Şiddet Mağduru' denilmiş.

Buna ne denilir bilmiyorum. Dört gündür hangi kanun kapsamında kararın verildiğini anlamaya çalışıyordum, kararın örneği verilmedi bana, savcılıktan istedim ama soruşturmayı başlatan savcının karardan haberi yok çünkü karar adli değil idari. Karakoldaki dosyadan örneğini aldım. Karar bu ama ben bu saçmalığı hâlâ anlamadım siz anladınız mı Sayın Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya?"

Sonunda bu ülkede bu da oldu.



Böyle bir skandalla ben şahsen ilk defa karşılaşıyorum.



Haziran ayında Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin Yücel Baysalı ve Engin Kaplan isimli biri polis silahlı iki korumasının saldırısına uğramıştım.



Öldürme kastıyla saldıran saldırganlar… pic.twitter.com/ijxoK2RyhE — Sinan Aygül (@sinanaygul) October 5, 2023

NE OLMUŞTU?

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Sinan Aygül, 17 Haziran 2023'te, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumaları tarafından saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum" demişti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Aygül'e 'geçmiş olsun dileklerini' iletirken saldırıyla ilgisi olmadığını öne sürmüştü: "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğmiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygüle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz."

Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.

Daha sonra Eylül ayındaki duruşmada karar veren mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı bulunan suçun niteliği, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması, nedeniyle iki sanığın tahliyesine karar vermişti.