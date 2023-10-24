Gazeteci Bayram’a hem ceza hem tahliye

Haber Merkezi

Gazete çalışanı Hamdullah Bayram, mesleki faaliyetleri gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi çalışanı Hamdullah Bayram, hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddialarıyla açılan davanın karar duruşması Urfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı, Bayram'ın tutukluluğunun devamı ve ceza talep etti. Mütalaaya karşı söz alan Bayram, "Benim firari olduğumu iddia ettikleri dönemde diş tedavisi görüyordum. Onun için ifadeye gitmedim. Benim söz konusu dönemde hastanede kaydım var. Firari olsam hastaneye gider miydim?" diye sordu. Bayram'ın avukatı Resul Temur ise, birleştirilen dosyaların gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olduğunu belirtti. Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme, "örgüt üyeliği" iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı zamanda tahliye kararı verdi.