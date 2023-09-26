Gazeteci Bayram tahliye edilmedi

Haber Merkezi

Gazetecilik faaliyetleri kapsamında yargılanan Hamdullah Bayram, birleştirilen dosyaların ilk duruşmasında tahliye edilmedi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Özgürlükçü Demokrasi çalışanı Hamdullah Bayram hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddialarıyla açılan davanın duruşması görüldü.

22 Haziran 2023 tarihinde görülen 14’üncü duruşmada, Bayram’ın gazetecilik faaliyetleri kapsamında tutuklu bulunduğu ve toplamda 12 gazetecinin yargılandığı dava ile birleşme kararı verilmişti. Birleşme kararı sonrası bugün Urfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü. 20 Mart 2023 tarihinde bu yana Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevinde tutulan Bayram ile avukatı Resul Temur duruşmada hazır bulundu. MA’nın haberine göre esas hakkında mütalaasını veren iddia makamı, Bayram’ın tutukluluğun devamına yönünden karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı söz alan Bayram, tahliyesini talep etti. Bayramın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Ekim 2023 tarihine erteledi. Bayram, bir sonraki duruşmanın yakın bir tarihe ertelenmesi dolayısıyla Sincan Cezaevi yerine Urfa 1 Nolu Cezaevi’ne götürüldü.