Tutuklu gazeteci Abdurrahman Gök'ten mesaj: Gazetecilik suç değil, hakikate devam

5 aydır cezaevinde tutulan gazeteci Abdurrahman Gök, avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılanan ve dün yapılan ilk duruşmada tahliye edilmeyen Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Abdurrahman Gök, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda, “Nerede olursam olayım hakikati savunmaya, ilkelerim doğrultusunda gazetecilik yapmaya devam edeceğim” dedi.

Diyarbakır'da 25 Nisan’da yapılan ev baskınında gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci Abdurrahman Gök, yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuluyor. Gök, dün yapılan duruşmanın ardından götürüldüğü Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden avukatı aracılığı kendisiyle dayanışma gösterenlere teşekkür mesajı gönderdi.

Gök, “Nerede olursam olayım hakikati savunmaya, ilkelerim doğrultusunda gazetecilik yapmaya devam edeceğim” dedi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL, HAKİKATE DEVAM"

Nerede olursa olsun gazetecilik yapmaya devam edeceğini dile getiren Gök, şunları söyledi:

“Tutukluluk halinin devamına karar verileceğinden emindim. O yüzden böyle bir karar verilmiş olmasına şaşırmadım ve üzülmedim. Hukuksuzluk bir süre daha devam edecek ancak duruşma salonundaki dayanışmayı görünce gazetecilik adına mutlu olduğumu söyleyebilirim. Salonun dayanışması, değerli dostların salonda hazır bulunması doğru gazetecilik yaptığım duygusunu pekiştirdi. Nerede olursam olayım hakikati savunmaya, ilkelerim doğrultusunda gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Gazetecilik suç değildir, hakikate devam.”