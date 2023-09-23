Gazeteci direniyor

Gazeteciler baskıya, gözaltılara, tutuklamalara karşı mücadelelerini sürdürüyor. Giderek artan zorluklara rağmen mesleğini yapmaya devam eden gazetecilere her gün ayrı bir dava açılıyor. Bu baskılar dayanışmayı artırıyor.

Haber Merkezi

Türkiye'de gazeteciler yazdıkları ve söylediklerin nedeniyle ceza alırken bir yandan da ekonomik şartlarla boğuşuyor. Baskıya ve zorluklara karşı direnen gazeteciler mesleklerini yapmaya devam ediyor. Gazeteciler yazdıkça haklarından yani davalar açılıyor, cezalar veriliyor. Sadece önceki gün gazetecilere yeni soruşturmalar açıldı, cezalar verildi.

10 AY HAPİS CEZASI

Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan ve Yargıtay üyesi Ayhan Ayan'ın şikâyetiyle Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Miyase İlknur ile internet sitesinin Sorumlu Müdürü Birol Gülger’in, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına devam edildi. "Hakaret” ve "iftira" suçlamalarının yöneltildiği gazetecileriden Mustafa Birol Güger'in, İrfan Fidan ve Ayhan Ayan'a yönelik "hakaret" ve "iftira" suçundan yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle, beraatına karar verdi. Miyase İlknur hakkında da aynı gerekçeyle "hakaret" suçlamasından beraat kararı veren mahkeme, Ayan ve Fidan’a yönelik "iftira" suçundan ayrı ayrı 10’ar ay hapis cezası verdi. Her iki ceza için de hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz’ın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 49 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanması üzerine 18 Temmuz’da hazırlanan ve Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmeyerek, 27 Temmuz’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi. Savcılık bu duruma itiraz etmesine rağmen mahkeme itirazı reddetti. Savcılık, bunun üzerine gazeteci Sedat Yılmaz hakkında 6 Eylül’de “Örgüte üye olmak” ve “Örgüt kurma ve yönetmek” iddiasıyla ayrı iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, aynı mahkemeye sunuldu. Ancak 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan söz konusu iddiaların Diyarbakır'da geçtiği, bu nedenle iddianamenin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiğini belirterek, yetkisizlik kararı verip iddianameyi 21 Eylül’de Diyarbakır’a gönderdi.

YANARDAĞ İÇİN DAYANIŞMA

Emekçi Hareket Partisi (EHP) yarın saat 17.00’da Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde, “Merdan Yanardağ’a Özgürlük” paneli düzenleyecek.

EHP, 25 Haziran’da canlı yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ ve diğer tutuklu gazeteciler için panelde buluşma çağrısı yaptı. Moderatörlüğünü Dilek Odabaş’ın yapacağı panelde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Merdan Yanardağ'a Özgürlük Girişimi'nden Yusuf Süleyman Karadağ, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ve Sputnik Direnişçisi Ali Isıyel açılış konuşmaları yapacak. Panel konuşmacıları ise şöyle: Barış Terkoğlu, Evrim Kepenek, İrfan Aktan, Murat Taylan ve Mustafa Kemal Erdemol.

SPUTNİK'TE GREV SÜRÜYOR

Gazeteciler ekenomik zorluklarla da karşı karşıya. Hakları için sendikal mücadele yürüten gazeteciler iş patronlar tarafından işten çıkartılıyor.

Sputnik Türkiye ofisi çalışanları da hakları için başlattıkları grevi sürdürüyor. Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi Sputnik Türkiye ofisinde çalışan gazetecilerin grevini Meclis gündemine taşıdı. Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

"Bakanlığınızın Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve kanunlarla korunmuş sendikal haklara yönelik gerçekleştirdiği ihlallere karşı ne gibi bir yaptırımı olmuştur? Eğer böyle bir yaptırım yoksa bu konuda bir adım atmayı düşünüyor musunuz?

Anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan sendika üyesi basın çalışanlarının işe iadelerinin sağlanmasıyla ile ilgili bakanlığınızın bir girişimi var mıdır?"

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GAZETECİLER İZMİR’DE BULUŞUYOR

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği’nin (BAMAD), İzmir Seferihisar Belediyesi ev sahipliğinde “Yol arıyoruz” temasıyla düzenlediği 1. İzmir Basın Kampı 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Birçok gazeteci ile medya alanında örgütlü kurumların temsilcilerini, çok sayıda akademisyen ve gazeteciyi bir araya getiren buluşmaya, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere pek çok kentten gazeteciler katılacak. Buluşma kapsamında söyleşiler, forumlar, atölyeler ve kültürel etkinlikler yapılacak.Gazetecilik için bir “yol aramak” üzere BAMAD tarafından düzenlenen İzmir Basın Kampı, "İyi habercilik için yeni yolları, yeni biçimleri, yeni sesleri konuşacak, çözümleri birlikte yaratacağız. Basılı gazeteden yapay zekaya uzanan bir zenginlikte deneyimlerimizi paylayacağız" sözleriyle tanıtıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Basın özgür olmadan, hiçbirimiz özgür olamayız. Böyle bir arayışın ev sahibi olmaktan çok mutluyuz” dedi.BAMAD Genel Başkanı Ümit Kartal da, “Biz gazetecilik yapabilmek, özgürce gazetecilik yapabilmek için kendimize yolla arıyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız” diye konuştu.