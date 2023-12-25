Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?

Can Ataklı youtube yayınında şunları ifade etmişti:

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz, defolun gidin burdan... Tamamen provakasyon ve iktidar tarafından düzenleniyor belli. Vatandaşın böyle bir tepki göstermesine falan gerek yok. Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz... Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam... Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK'yı savunuyor."