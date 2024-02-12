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Gazeteci Evren serbest bırakıldı

9 Şubat sabahı İstanbul Tuzla’daki evine yapılan polis baskını ile gözaltına alınan gazeteci Kibriye Evren, 3 gün gözaltında kaldıktan sonra Kocaeli Adliye’sine getirildi. Buradaki ifade işlemleri sona eren Evren, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Medya
  • 12.02.2024 18:30
  • Giriş: 12.02.2024 18:30
  • Güncelleme: 12.02.2024 18:32
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Evren serbest bırakıldı
Fotoğraf: MA

4 gündür gözaltında olan gazeteci Kibriye Evren serbest bırakıldı. Gelişmeyi Dicle Fırat Gazeteciler Derneği duyurdu.

9 Şubat sabahı İstanbul Tuzla’daki evine yapılan polis baskını ile gözaltına alınan gazeteci Kibriye Evren, 3 gün gözaltında kaldıktan sonra Kocaeli Adliye’sine getirildi.

Buradaki ifade işlemleri sona eren Evren, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (DİSK) Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın İş), 9 Şubat'ta Evren'in gözaltına alındığını duyurmuştu. 

Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
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