Gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi

Sarallar grubuna ilişkin davanın tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay tahliye edildi. Karabay'ın avukatları, 2 Ocak'ta İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi vermişti.

Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında tahliye edildi.

Furkan Karabay'ın tutukluluk durumu hakkında avukatları, 2 Ocak'ta İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdi.

Dilekçede, gazetecilere açılmış ve beraat ile sonuçlanmış birçok emsal dava dosyaları da hatırlatıldı.

Avukatların itirazını inceleyen mahkeme, Karabay hakkında tahliye kararı verdi.

Gazeteci Can Bursalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Furkan Karabay, Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme gazeteci Karabay'a tutuklama kararı vermişti.

Karabay’ın tutukluluğuna gerekçe gösterilen haberde bir duruşmada yaşananlar, duruşma tutanağından aktarılarak anlatılmıştı. Tutanakta ve haberde bir savcının adının geçmesi nedeniyle Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltilmişti.